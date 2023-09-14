Суд на Украине разрешил снос часовни УПЦ в Киеве возле места, где была Десятинная церковь

В Минкультуры страны сообщили, что храм "находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева подтвердил решение о сносе часовни канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенной возле места, где стояла историческая Десятинная церковь. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Украины.

"Северный апелляционный хозяйственный суд <...> подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-МАФа (малая архитектурная форма - прим. ТАСС) на территории Национального музея истории Украины", - говорится в распространенном сообщении. В ведомстве указали, что храм "находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

История Десятинной церкви

Десятинная церковь была первым на Руси каменным храмом и построена в конце X века князем Владимиром Великим, при котором произошло крещение Руси. Она была разрушена в 1240 году во время нашествия на Русь хана Батыя.

В 1630-х годах рядом с местом, где находилась церковь, был построен небольшой храм в память об утраченной святыне. К началу XIX века от этой церкви остались одни руины, которые были снесены. На их месте началось строительство нового храма, в ходе которого была разобрана половина фундамента храма X века. В 1842 году была освящена новая Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы. При советской власти в 1928 году эта церковь была разрушена, в 1936 году ее руины были разобраны.

Борьба вокруг храма

В 2006 году недалеко от места, где находилась Десятинная церковь, УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была сооружена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир. Националистические политические силы на Украине препятствовали строительству храма канонической УПЦ. В ее адрес выдвигали обвинения в намерении начать строительство на месте древней Десятинной церкви, которая является музейным объектом и охраняемым памятником культуры. Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины сообщали в феврале 2018 года, что считают часовню незаконной застройкой, в 2021 году Минкультуры добился судебного решения о сносе храма. Прихожане УПЦ в свою очередь обратились к городским властям с просьбой сохранить часовню и обжаловали решение о сносе.