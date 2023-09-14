В Коми открыли памятник погибшему на СВО Герою России Александру Власенкову

Разведчик-снайпер погиб 2 сентября 2022 года

СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Памятник погибшему в ходе специальной военной операции Герою России разведчику-снайперу Александру Власенкову открыли на его родине - в поселке Благоево Удорского района Республики Коми, сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Сегодня в поселке Благоево мы открыли памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему в ходе специальной военной операции. Памятник установлен рядом со школой, где учился Александр. Ефрейтор, разведчик-снайпер 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота Александр Власенков ушел добровольцем на спецоперацию. Геройски погиб 2 сентября 2022 года. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно", - сказал глава республики в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Именем Власенкова названа школа, которую он окончил, рассказал руководитель региона.

Весной 2022 года ушел добровольцем на спецоперацию. С июля принимал участие в боевых действиях. 2 сентября командовал одной из штурмовых групп, которая должна была уничтожить полевые укрепления врага, выявленные воздушной разведкой. Противники заявили о желании сдаться, а затем открыли шквальный огонь. Ефрейтор Власенков ринулся вперед, закрыл собой идущих за ним бойцов, спас их жизни и дал им возможность разбить врага. Сам от полученных смертельных ранений умер.