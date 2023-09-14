Оплату страховки раки Невского и иконы "Троица" взяли на себя благотворители

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения сообщила, что стоимость страховки раки Невского составляет 21 млрд рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Страховое покрытие раки (гробницы) святого князя Александра Невского, которую Государственный Эрмитаж передает Русской православной церкви, составляет 21 млрд рублей, подтвердила ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). По ее словам, оплату страховых взносов будут производить благотворители, и так же будет и с иконой "Троица" Андрея Рублева.

"В обоих случаях оплату страховых взносов взяли на себя благотворители", - сказала Чернега.

Комментируя сообщения СМИ о том, что раку Александра Невского застрахуют на 21 млрд рублей, представитель Русской православной церкви отметила, что "так стоимость девяти реликвий, составляющих мемориальный комплекс гробницы святого благоверного князя Александра Невского, была оценена экспертной фондово-закупочной комиссией Государственного Эрмитажа на случай утраты".

Отвечая на вопрос о том, известно ли что-то о размере страховки иконы Андрея Рублева "Троица", собеседница агентства сказала, что "страховая сумма иконы "Святая Троица" определена экспертной фондово-закупочной комиссией Третьяковской галереи". Она не привела других подробностей.

8 сентября Эрмитаж начал процедуру перемещения серебряной гробницы Александра Невского, которую хранил в течение 100 лет в Зимнем дворце, в Александро-Невскую лавру. Согласно договору, заключенному с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, музей передает ей на 49 лет право хранить гробницу в обители.

15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать Русской православной церкви икону "Троица", созданную преподобным Андреем Рублевым в первой четверти XV века. С 1929 года икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. 12 июля патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре.