Глава Чувашии предложил использовать водоросли из Волги в качестве сельхозудобрений

Олег Николаев также отметил, что проблему с водорослями и цветением реки нужно решать комплексно, в том числе используя научный подход

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Первые эксперименты по применению водорослей из бассейна Волги в качестве сельскохозяйственных удобрений успешно прошли на опытном полигоне в Чувашии. Об этом сообщил во время прямой линии с жителями республики глава региона Олег Николаев.

"Мы <...> изучили <...> химический состав [водорослей из Волги], увидели, что там есть полезные вещества, которые идентичны с органическими удобрениями для выращивания сельскохозяйственной продукции. Использовали их на опытном полигоне <...> и видим, что это реально работает. Такие модели <...> нам дадут буквально через год-два возможность [проведения] таких работ и использования бассейна Волги в различных целях", - сообщил Николаев, отвечая на вопрос о расчистке дна Волги от водорослей.

По его словам, проблему с водорослями и цветением Волги нужно решать комплексно, в том числе используя научный подход. Большой комплекс мероприятий по этому направлению проводится, к примеру, по федеральному проекту "Оздоровление Волги".

"Очистить реку, дно [можно], но очистится ли от этого вода, пропадут ли водоросли? <…> Может быть, в моменте покажется, что ситуация улучшилась, но не факт, что это продолжится надолго. Наша задача - решать вопрос комплексно <…>, поэтому здесь работа сразу ведется сразу по нескольким направлениям", - сказал Николаев.

Он добавил, что параллельно изучается возможность поглощения углекислого газа в бассейне Волги. "Сейчас <…> формируется рынок углеродных единиц. <…> Если мы докажем, что у нас водная гладь, леса, активно поглощая углекислый газ, вырабатывая кислород, имеют положительный баланс так называемых углеродных единиц, то мы <…> сможем торговать и получать деньги, которые направим на решение [экологических] задач", - пояснил глава региона.