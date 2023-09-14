В Болгарии пока не решили, что делать на границе страны с автомобилями из РФ

Министр внутренних дел страны Калин Стоянов сообщил, что в настоящее время российские автомобили на болгарской границе не останавливают

СОФИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Болгарии пока не решили, что делать с российскими автомобилями, въезжающими на территорию страны.

Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Калин Стоянов, информирует Болгарское телеграфное агентство.

"Несколько дней назад к нам поступил документ о запрете пересечения границы ЕС автомобилями, которые зарегистрированы в России. Мы его рассмотрим и примем соответствующее решение", - сообщил глава МВД.

Стоянов дополнил, что в настоящее время российские автомобили на болгарской границе не останавливают.