14 сентября, 14:29

В Болгарии пока не решили, что делать на границе страны с автомобилями из РФ

Министр внутренних дел страны Калин Стоянов сообщил, что в настоящее время российские автомобили на болгарской границе не останавливают

СОФИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Болгарии пока не решили, что делать с российскими автомобилями, въезжающими на территорию страны.

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Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Калин Стоянов, информирует Болгарское телеграфное агентство.

"Несколько дней назад к нам поступил документ о запрете пересечения границы ЕС автомобилями, которые зарегистрированы в России. Мы его рассмотрим и примем соответствующее решение", - сообщил глава МВД.

Стоянов дополнил, что в настоящее время российские автомобили на болгарской границе не останавливают. 

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