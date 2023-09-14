Зарегистрированный в США фонд "Свободная Бурятия" внесли в перечень нежелательных НПО

Также в перечень включена организация "Центр Uralic"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило зарегистрированный в США фонд "Свободная Бурятия" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, следует из материалов на сайте Минюста.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные организации: Free Buryatia Foundation (фонд "Свободная Бурятия"), США", - говорится в сообщении.

Кроме того, в перечень включена организация "Центр Uralic" ("Центр развития коренных народов", Эстония).

Организации включены в перечень "в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", на основании решений первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации.

1 сентября Генпрокуратура РФ признала деятельность фонда "Свободная Бурятия" нежелательной в России. В ведомстве отмечали, что руководители фонда постоянно проживают в США, Чехии, Польше и Великобритании. Под видом просветительской деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, организация оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на службу в Вооруженных силах РФ, принимает участие в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции.