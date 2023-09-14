Мединский проведет видеоурок в рамках "Разговоры о важном" о подвиге Зои Космодемьянской

Школьникам расскажут о подвиге разведчицы, которая вошла в историю как первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Видеоурок в рамках занятия "Разговоры о важном", посвященного 100-летию со дня рождения разведчицы Зои Космодемьянской, проведет помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВИО.

"18 сентября в российских школах пройдет внеклассное занятие "Разговоры о важном", посвященное 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Занятие проведет помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, руководитель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский", - говорится в сообщении.

Школьникам расскажут о подвиге Космодемьянской, которая вошла в историю как первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В формате классного часа вспомнят имена и других защитников страны - Леонида Голикова, Валентина Котика и Виктора Коробкова.

Отмечается, что ученикам покажут отрывки из художественных фильмов о Космодемьянской. Кроме того, младшим классам расскажут о музейном комплексе "Зоя" (деревня Петрищево Московской области), а школьники 5-7-х классов смогут изучить интерактивную карту памятных мест, посвященных Зое Космодемьянской. Также старшеклассники увидят интервью с актрисой Анастасией Мишиной, которая сыграла главную роль в художественном фильме "Зоя".