Более 113 тыс. человек воспользовались новыми станциями московского метро за неделю

Ожидается, что в этом году новыми станциями суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тыс. пассажиров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 113 тыс. пассажиров воспользовались станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена за неделю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"За первую неделю работы новыми станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро воспользовались больше 113 тыс. раз. Теперь пассажиры могут добираться до аэропорта Внуково, дома или работы напрямую и экономить до 60 минут в день. А "Рассказовка" уже разгрузилась на 23%", - написал мэр.

По его словам, ожидается, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тыс. пассажиров, а к 2030 году - порядка 53 тыс.