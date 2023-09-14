Макрон проведет переговоры с Папой Римским и будет присутствовать на его мессе в Марселе

Телеканал BFMTV уточнил, что месса состоится на стадионе "Велодром", вмещающем около 60 тыс. человек

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, будет присутствовать на мессе, которую Папа Римский Франциск I проведет в Марселе 23 сентября. Об этом сообщила газета La Croix.

Кроме того, в день службы, "президент Франции и Папа Римский проведут закрытые переговоры", указало издание.

В свою очередь телеканал BFMTV уточнил, что месса состоится на стадионе "Велодром", вмещающем около 60 тыс. человек. Безопасность во время богослужения будут обеспечивать более 5 тыс. жандармов и полицейских.

Ранее служба печати Святого престола сообщила, что Папа Римский совершит поездку в Марсель 22 и 23 сентября, где примет участие в завершении "Средиземноморских встреч" католических епископов. На встрече будут присутствовать католические епископы из 30 стран Средиземноморья, а также представители других конфессий.

В прошлый раз глава католической церкви посещал Францию в 2008 году. Тогда Папа Римский Бенедикт XVI провел службу на площади Дома инвалидов в Париже, на которой присутствовали тогдашний глава французского правительства Франсуа Фийон и некоторые министры, а являвшийся в тот момент президентом Николя Саркози от посещения службы воздержался.