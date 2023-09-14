Всероссийские проверочные работы пройдут для студентов колледжей с 15 сентября

Всего ВПР напишут более 1,5 млн обучающихся из 4 080 организаций СПО

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся колледжей и техникумов пройдут с 15 сентября по 7 октября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Студенты организаций среднего профессионального образования напишут всероссийские проверочные работы (ВПР СПО) с 15 сентября по 7 октября. Написать проверочные работы предстоит студентам очной формы обучения, поступившим на базе основного общего образования. Участниками ВПР СПО станут студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов (второй или третий курс)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ВПР СПО принимают участие все колледжи, кроме специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Всего ВПР напишут более 1,5 млн обучающихся из 4 080 организаций СПО.

Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, выбранным образовательной организацией: русский язык, математика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика. Также им предстоит выполнить единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам, которая включает в себя задания по истории, географии, обществознанию и основам безопасности жизнедеятельности.

Обучающимся, получающим профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, предстоит выполнить только единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.