"Каждая компания достойна особого признания": в Сибири вручили премию "Экспортер года"

Компании, работающие в Сибирском федеральном округе, получили награды "Экспортер года". Лидером по количеству победителей стала Новосибирская область

12 сентября в Красноярске, в Международном выставочно-деловом комплексе "Сибирь" им. Карена Мурадяна прошла торжественная церемония вручения окружной премии лучшим экспортерам. С каждым годом все больше компаний подают заявки на участие в конкурсе и готовы отчитаться об успехах, достигнутых на международных рынках.

"Нет ничего невозможного"

Торжественная церемония началась с видеообращения генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной. Поздравив победителей окружного этапа, она отметила: "В этом году конкурс „Экспортер года“ приобрел особое звучание: несмотря на все трудности, с которыми сталкивались предприниматели, вы смогли не только сохранить, но и увеличить поставки в дружественные страны. Я уверена в том, что каждый экспортер - это предприниматель, для которого нет преград и который своим примером доказывает: нет ничего невозможного".

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Как пояснили ТАСС в Российском экспортном центре, сегодня РЭЦ вместе с регионами и Министерством экономического развития строит бесшовную систему сопровождения экспортного пути. Она ориентирована на скоординированную поддержку экспорта, на новые перспективные рынки. И эта работа уже дает результаты: в 2022 году региональные компании увеличили объемы экспорта в Индию более чем в 2,7 раза, в ОАЭ - в 2,6 раза, во Вьетнам - в 1,6 раза, в Турцию более чем в 1,3 раза. Наращивают свое присутствие на зарубежных рынках и компании Сибири.

Лучшие в своей области

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев в своем обращении к участникам мероприятия отметил: "Вглядываясь в будущее, великий Ломоносов видел, что могущество России прирастать будет Сибирью, и не только из-за богатства ее недр и плодородия земель, но и главное - из-за талантов ее людей. И вы это действительно доказали".

В этом году лучшими экспортерами Сибири были признаны следующие компании.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

Жюри отдало первое место в этой номинации ООО "ДоК "Енисей" (Красноярский край), которое поставляет на международный рынок пиломатериалы. ООО "Павловский ДОК" (Алтайский край) заняло второе место, а третье досталось экспортеру лесопромышленной продукции, компании "Атлант" (Иркутская область).

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Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем стала компания "Эсбиэль" (Новосибирская область), экспортер профессиональной и домашней косметики. Второе место заняла компания-экспортер гидравлического оборудования и инструментов "ТД "Энерпред" (Иркутская область), третье - ООО "ПКФ "Две линии" (Алтайский край).

Номинация " Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победитель в этой номинации - ООО "СибзаводАгро" (Омская область), которое экспортирует ресурсосберегающую сельхозтехнику. ООО "ДиборЭкспорт", омский экспортер почвообрабатывающей техники, заняло второе место, на третьем месте - алтайская компания "Нитроген".

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Крупный бизнес"

Компания "РостАгро" из Новосибирской области заняла первое место. Она экспортирует сельскохозяйственные культуры, а также продукты переработки масличных и зернобобовых культур. Второе место досталось ООО "РУСАН ЭКСПОРТ" (Алтайский край), третье - компании "Сибирская олива" (Томская область).

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Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем стала компания "Эко-фабрика Сибирский кедр" из Томской области, которая экспортирует ядра кедрового ореха и продукцию из них. Второе и третье места заняли ООО "ГК Роста" (Новосибирская область) и ООО "Зерновые линии" (Омская область) соответственно.

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"

Победителем стал экспортер зерновых и масличных культур "НХП" (Новосибирская область). Второе место у новосибирской компании "НМ", поставляющей на внешние рынки пшеничную муку и манную крупу. Третьей стала компания ПК "Сибиряк" (Алтайский край), поставщик гороха, чечевицы и ячменя.

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Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место - АО "НЛВЗ" (Кемеровская область), экспортер алкогольных напитков. Второе место получил экспортер табака ООО "Себеро" (Омская область), третье - ООО "Сладуница ВЭД" (Омская область), экспортер кондитерских изделий.

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Крупный бизнес"

Победителем стало новосибирское ООО "АТТ", которое оказывает услуги мультимодальных контейнерных перевозок.

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Лидером этой номинации стала компания "НМТ" (Кемеровская область), которая экспортирует сервис по организации лояльности. Также в номинации получили награды ООО "Кузбасс-ЦОТ" (Кемеровская область) и ООО "Экспортер" (Новосибирская область).

Номинация "Трейдер года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем стала компания "БАЙСЭЛ" из Новосибирской области, экспортирующая товары аграрного сектора. Второе и третье места достались ООО "Эколюкс" (Новосибирская область) и ООО "Торговый Дом "Сибирский" (Омская область).

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Номинация "Трейдер года", категория "Крупный бизнес"

Первое место получил ИП Сулейменов У. Х. (Омская область), экспортер зерновых культур. Второе место у Группы "Продовольствие" (Алтайский край).

Номинация "Прорыв года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем стало ООО "БАЙСЭЛ" (Новосибирская область), второе место получило АО "НЛВЗ" (Кемеровская область), третье - ООО "Эсбиэль" (Новосибирская область).

Номинация "Новая география", категория "Крупный бизнес"

Победителем в номинации стало ООО "НХП" (Новосибирская область). Вторе место у экспортера сельскохозяйственной продукции "Группа "Продовольствие" (Алтайский край), третье - у компании-экспортера плит MDF "Павловский ДОК" (Алтайский край).

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем в этой номинации стала Ксения Вырвинская, директор ООО "Эколюкс" (Новосибирская область). Компания экспортирует промышленную продукцию. Также награды получили Ольга Лимаева (ООО "ТПК "Сладонеж", Омская область) и Татьяна Лопаткина (ООО "Эсбиэль", Новосибирская область).

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Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победитель - Юрий Белимов, соучредитель компании "ПКФ "Сибирская белочка", Омская область. Компания экспортирует кондитерские изделия. Второе место жюри присудило Арине Спицыной, генеральному директору "Байкальской Зерновой Компании" (Иркутская область).

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

Победителем номинации стал "ТомскКабель" (Томская область), экспортер кабельно-проводниковой продукции. Второе и третье места достались ООО "Омское продовольствие" и ООО "Бентонит Хакасии" соответственно.

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"

ООО "Эсбиэль" (Новосибирская область) стало победителем в этой номинации. Второе место жюри присудило компании ТК "СибТрейд" (Новосибирская область), экспортирующей химическую продукцию и лабораторное оборудование. Третье место у АО "НЛВЗ" (Кемеровская область).

Номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первым победителем в новой номинации для малых и средних предприятий стала компания ТК "СибТрейд" из Новосибирской области.

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"Конкурс „Экспортер года“ становится все более важным в наше сложное и непредсказуемое время, когда глобальная конкуренция становится жестче, а экономические условия - более требовательными. Каждая компания, претендующая на звание „Экспортер года“, достойна особого признания, поскольку является важной частью экспортного сообщества страны и продолжает вдохновлять новое поколение предпринимателей на бизнес-свершения", - считает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Поздравить победителей и вручить заслуженные награды приехали врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, вице-губернатор Красноярского края Василий Нелюбин, директор АНО "Центр по внешней торговле" Минпромторга России Константин Ким, президент Ассоциации ТПП Сибирского федерального округа Борис Чесноков и другие.

Залог успеха

Представители сибирских компаний, поднимавшиеся на сцену для получения наград, делились секретами успеха. Главный из них - не стоять на месте и искать новые рынки. Сергей Соколов, генеральный директор компании "НХП", сформулировал принцип работы очень просто: "Все зависит от человека. Главное - присутствовать не только в офисе, но и за рубежом, „натаптывать“ дорожки". Благодаря такому подходу, компания победила в двух номинациях, в том числе "Новая география".

Генеральный директор Группы "Продовольствие" Дементий Глухов также говорил о новых направлениях экспорта: "У нас основное направление развития - Китай, дальше собираемся в Индию, Вьетнам, Корею, Индонезию. Сейчас экспортируем в 27 стран мира, надеюсь, география продолжит расти".

Залогом успешного развития компаний станет поддержка, которую получат участники конкурса "Экспортер года". В этом году все компании, которые подали на него заявку, получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для малых и средних предприятий от Группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рублей вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рублей, в соответствии с условиями продукта). Также компании получают сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от РОСЭКСИМБАНКа (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ).

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.