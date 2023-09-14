В Москве до конца 2024 года построят пожарное депо на территории бывшего завода ЗИЛ

Всего в здании будет три надземных этажа, а также гараж, рассчитанный на четыре пожарных автомобиля, с отдельным боксом мойки и ремонтным боксом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство пожарного депо на Автозаводской улице в Москве планируется завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В рамках реализации программы "Безопасный город" на территории бывшего завода ЗИЛ ведется строительство здания пожарного депо на четыре машино-места. <…> В депо предусмотрен учебный класс, класс безопасности дорожного движения, восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки", - сказал Загрутдинов, его слова приводит пресс-служба департамента.

Строительство объекта ведется по адресу Автозаводская улица, владение 23. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Всего в здании будет три надземных этажа, а также гараж, рассчитанный на четыре пожарных автомобиля, с отдельным боксом мойки и ремонтным боксом.

Как отметили в департаменте, на территорию пожарного депо будет два въезда. Также на территории предусмотрены парковка для гостевого транспорта и тренировочная башня, включающая в себя такие снаряды, как полоса с препятствиями с резиновым покрытием длиной 50 м, беговая дорожка с резиновым покрытием длиной 100 м, учебный пожарный гидрант с подземным резервуаром, спортивная площадка.