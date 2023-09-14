Орбан считает, что Евросоюз должен изменить свою семейную политику

По словам премьер-министра Венгрии, это может произойти только в том случае, если к власти в странах содружества придут правые партии, выступающие за сохранение традиционных моральных ценностей

БУДАПЕШТ, 14 сентября. /ТАСС/. Венгрия считает, что Евросоюз должен изменить свою семейную политику, однако это может произойти только в том случае, если к власти в странах содружества придут правые партии, выступающие за сохранение традиционных моральных ценностей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште перед участниками Пятого международного демографического форума.

Он отметил, что Европой по-прежнему руководит либеральная элита, которая вместо таких важных вопросов, как демографическое будущее континента, занята "всевозможной ерундой и нонсенсом". Это отражает лишь ее "иррациональные страхи" перед будущим, считает Орбан. "Нам нужно заменить либеральный дискурс, который видит в рождении детей опасность и бессмысленную жертву, а в семейной жизни - предел самореализации индивидуального существования", - сказал глава правительства, выступление которого транслировалось по национальному телевидению.

По его мнению, "поскольку нет никаких шансов переубедить нынешние либеральные элиты, нужно просто отодвинуть их в сторону". "Для этого нам необходимо изменить политический ландшафт, сменить курс и привести дружественные семье консервативные силы в правительства как можно большего числа европейских стран", - отметил Орбан, призвав к поддержке правых партий на выборах в Европарламент весной 2024 года.

План по рождаемости

Он сообщил, что тем временем его правительство намерено выполнять свою "домашнюю работу" и будет стремиться к созданию условий, необходимых для повышения коэффициента рождаемости в стране до уровня 2,0. Эту амбициозную задачу оно поставило перед собой, когда вернулось к власти в 2010 году и унаследовало от своих предшественников один из самых низких в ЕС коэффициентов рождаемости 1,23. С тех пор этот показатель поднялся в Венгрии до уровня 1,6, превысив средний по Евросоюзу.

Однако, по мнению экспертов, ожидать, что каждая венгерская женщина сможет за свою жизнь родить двоих детей, пока нереально. В ЕС самый высокий коэффициент рождаемости 1,9 зафиксирован во Франции. В России суммарный коэффициент рождаемости, по подсчетам Росстата, составил по итогам 2022 года 1,42 ребенка на одну женщину против 1,5 в 2021 году.

У самого Орбана пятеро детей. У президента Венгрии Каталин Новак - трое.

Анекдот от Орбана

Орбан также заверил, что его правительство продолжит выполнять свои социальные обязательства, в том числе в области семейной политики. В связи с этим он объявил, что власти намерены освободить от уплаты подоходного налога женщин, имеющих детей не старше трех лет. Сейчас этот налог в Венгрии не платят матери в возрасте до 30 лет, а также женщины, имеющие не менее четырех детей.

Премьер-министр рассказал по этому поводу анекдот, в котором жена жалуется мужу, что он никогда не говорит ей, что любит ее. "Я уже однажды сказал это 50 лет назад, - отвечает муж, - и если что-то изменится, то я об этом сообщу". "Венгерское правительство осталось прежним. Если произойдут изменения, мы дадим вам знать", - добавил Орбан.

В Пятом международном демографическом форуме в Будапеште приняли также участие президент Венгрии Каталин Новак, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, эксперты из 30 стран со всех континентов. Представители России в числе участников не значились. Впервые такое двухдневное мероприятие, на котором обсуждаются проблемы демографии, семьи, детей, состоялось в Венгрии в 2015 году и с тех пор проводится каждые два года.