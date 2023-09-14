Застрявший у берегов Гренландии круизный лайнер сняли с мели

В Sunstone Maritime Group A/S сообщили, что "никто из находившихся на борту людей не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано, корпус судна поврежден не был"

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /ТАСС/. Круизный лайнер Ocean Explorer, застрявший у берегов Гренландии, снят с мели. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании Sunstone Maritime Group A/S.

"Рано утром в четверг (14 сентября - прим. ТАСС) Ocean Explorer успешно сошел с мели во фьорде в восточной Гренландии. Это было сделано за счет тяги судна TARAJOQ и собственной мощности лайнера", - указывается в тексте. Отмечается, что "никто из находившихся на борту людей не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано, корпус судна поврежден не был".

Ранее датское объединенное арктическое командование информировало о том, что лайнер Ocean Explorer, на борту которого находились 206 человек, сел на мель у отдаленного побережья Гренландии. Командование получило информацию о происшествии в понедельник. Как сообщила позже компания - оператор судна Aurora Expeditions, на лайнере было выявлено по меньшей мере три случая заражения COVID-19.