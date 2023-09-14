В Калмыкии объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и ветра

Распоряжение действует до 16 сентября

ЭЛИСТА, 14 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Калмыкии до субботы из-за ливней, гроз, града и сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным Калмыцкого ЦГМС, до конца суток 14 сентября, ночью, утром и днем 15 сентября местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

Жителей республики предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного характера. Они могут быть связаны с нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.