14 сентября, 15:38

Специалисты Роскомнадзора в августе заблокировали 996 фишинговых ресурсов

Они также выявили и устранили 738 нарушений маршрутизации трафика

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в августе заблокировали 996 фишинговых ресурсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

"В августе 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заблокировали 996 фишинговых ресурсов. Выявили и устранили 738 нарушений маршрутизации трафика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты также направили 79 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении с рекомендациями по их устранению и заблокировали ресурс, с которого распространялось вредоносное ПО. 

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