14 сентября, 15:43

МИД РФ заявил об отправке гуманитарной помощи в Афганистан

Партия состоит из 38 тонн пшеничной муки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва спецрейсом Министерства обороны РФ отправила в Кабул состоящую из 38 тонн пшеничной муки партию гуманитарной помощи. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"14 сентября спецрейсом Минобороны России в Кабул доставлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящая из 38 тонн пшеничной муки", - указали в дипведомстве.

В ведомстве отметили, что гуманитарная помощь была собрана "силами афганской диаспоры в России". "Эта гуманитарная акция демонстрирует особый положительный потенциал взаимодействия между государствами - через национальные диаспоры, поддерживающие свою родину", - добавили в министерстве.

"Соответствующая работа по поддержке дружественного населения Афганистана будет продолжена", - заключили в МИД России. 

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