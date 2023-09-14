Из больниц Петербурга выписали пять пострадавших в ДТП велосипедисток

Самая тяжелая пациентка, которая была переведена из городской больницы №40 в Педиатрический университет, готовится к переводу из реанимации в отделение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Пять девочек-спортсменок, пострадавших в ДТП в Ленинградской области, выписали из больниц Санкт-Петербурга на амбулаторное лечение. На сегодняшний день в стационарах остаются три девочки, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем телеграм-канале.

"В городских стационарах остаются три девочки, пострадавшие в ДТП на трассе "Скандинавия". Остальные выписаны из больниц на амбулаторное лечение. Самая тяжелая пациентка, которая была переведена из городской больницы №40 в Педиатрический университет, готовится к переводу из реанимации в отделение. Ее состояние пока оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что больницы Петербурга приняли девять пострадавших детей из Ленинградской области. Одна девочка была выписана из больницы 10 сентября.

7 сентября в Выборгском районе Ленинградской области на 59-м км трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок, в результате две велосипедистки от полученных травм погибли на месте. В аварии пострадали без учета погибших 10 человек, в том числе девять детей. Все подростки занимаются в Сестрорецкой школе олимпийского резерва.