Все пострадавшие от отравления в "Бистро-24" в Москве выписались из больниц

Из 53 заболевших в состоянии средней тяжести в инфекционные стационары города Москвы было госпитализировано 42 человека

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все посетители "Бистро-24" в Москве, которые отравились некачественной шаурмой и курицей гриль, выписались из больниц. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"С 23 по 28 августа 2023 года среди посетителей (покупателей) кафе "Бистро-24", расположенного по адресу: г. Москва, САО, улица Софьи Ковалевской, д. 2, зарегистрировано 53 случая сальмонеллеза. <…> Из 53 заболевших в состоянии средней тяжести в инфекционные стационары города Москвы было госпитализировано 42 человека. В настоящее время все заболевшие выписаны по выздоровлению", - говорится в сообщении.