В ООН заявили об ухудшении ситуации с продовольственной безопасностью в девяти странах

По оценкам организации, в 48 странах мира 238 млн человек сталкиваются с высоким уровнем острой нехватки продовольствия

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Высокий уровень острого отсутствия продовольственной безопасности из-за затяжных продовольственных кризисов и новых потрясений будет сохраняться и в 2023 году. Об этом говорится в обновленном докладе о продовольственной безопасности, который распространила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

Там отмечается, что в "полугодовой отчет включены только 48 из 73 стран и территорий, охваченных продовольственным кризисом". "Доля населения этих стран, нуждающегося в срочной продовольственной помощи, в основном не изменилась и составляет 21% (по сравнению с 22% в 2022 году), при этом в некоторых странах ситуация ухудшилась, а в других улучшилась", - указывают эксперты.

По их оценкам, в 48 странах мира 238 млн человек сталкиваются с высоким уровнем острой нехватки продовольствия - это еще 21,6 млн человек с 2022 года (рост на 10%). В ВПП ООН увеличение объясняют в том числе продолжающимися конфликтами, экстремальными погодными условиями и экономическими потрясениями. "В девяти странах с 2022 года наблюдаются ухудшения, причем в некоторых из них значительные, например, в Судане - еще на 8,6 млн человек, а в Сомали и Бурунди - примерно на 1 млн человек", - отмечается в документе.

Вместе с этим в 15 странах ситуация улучшилась, в их число входят Шри-Ланка, Нигер и Демократическая Республика Конго. Однако положение дел в Нигере "на фоне последних событий" может измениться, предупреждают специалисты.

При этом, по их словам, "пробелы в данных вызывают беспокойство". "Отсутствуют данные по 25 странам и территориям <...> В их число входят страны, переживающие крупнейшие продовольственные кризисы, такие как Мьянма, Сирия и Украина", - говорится в тексте.

Согласно данным ООН, которые были опубликованы в июле, число голодающих в мире на фоне различных кризисов возросло на 122 млн человек с 2019 года.