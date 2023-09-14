В КБР по требованию прокуратуры поставили в соцфонд более 20 тыс. техсредств реабилитации

Нарушения выявлены при проверке исполнения государственных контрактов

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /ТАСС/. Подрядная организация поставила более 20 тыс. техсредств реабилитации в отделение Соцфонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"В КБР после вмешательства прокуратуры подрядной организацией обеспечена поставка более 20 тыс. технических средств реабилитации в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по республике. Установлено, что поставщик в нарушение условий контрактов в установленные сроки не поставил необходимое количество технических средств реабилитации в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по региону", - говорится в сообщении.

Нарушения выявлены при проверке исполнения государственных контрактов, заключенных отделением Соцфонда РФ по КБР на поставку технических средств реабилитации.