Парковка у станции МЦД-4 Внуково возобновит работу с 15 сентября

Она будет работать в режиме перехватывающей

ТАСС, 14 сентября. Парковка № 9054 у станции МЦД-4 Внуково возобновит работу с пятницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Парковка будет работать в режиме перехватывающей: с 05:30 до 02:00 на ней можно будет бесплатно оставить автомобиль. Для этого нужно совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД, первая из которых - от станции МЦД-4 Внуково. Полный список городских платных парковок можно посмотреть в приложении "Парковки России" или на сайте", - говорится в сообщении.