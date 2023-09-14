14 сентября, 16:36

СК проверит высказывания спикера ВСУ на предмет угроз российским журналистам

Журналист Александр Коц ранее опубликовал фрагмент обращения официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний спикера ВСУ, опубликованных в СМИ, на предмет угроз российским журналистам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов. По результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Ранее журналист Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент обращения официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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