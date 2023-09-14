Зарубежный турпоток в Петербург за первое полугодие вырос на 37%

Привлечению новых зарубежных туристов в регионы РФ во многом способствует запуск выдачи электронных виз, а также разрешение групповых безвизовых поездок между Россией, Китаем и Ираном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург из-за рубежа за первое полугодие текущего года вырос на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные привел председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на международном форуме-выставке "Отдых Leisure 2023", сообщили в пресс-службе комитета.

"За первую половину года наш город посетили 173 тысячи гостей из других стран, это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Постепенно растет число гостей из СНГ, Турции, Ирана, Индии, ОАЭ. Целевым рынком для Петербурга также остается Китай. Восстановление прежних объемов будет плавным и потребует не менее трех лет", - сказал Корнеев на панельной дискуссии, посвященной перспективам развития въездного туризма.

По его словам, за период пандемии запросы путешественников из КНР заметно изменились. "Представителям отечественной отрасли гостеприимства важно подготовить свои предложения с учетом новых реалий", - отметил Корнеев.

Отмечается, что привлечению новых зарубежных туристов в регионы РФ во многом способствует запуск выдачи электронных виз, а также разрешение групповых безвизовых поездок между Россией, Китаем и Ираном. По мнению Корнеева, электронные визы являются эффективным инструментом для увеличения иностранного турпотока, но его важно подкрепить масштабной маркетинговой политикой. "Как показывает практика, потенциальная зарубежная аудитория часто обладает низкой информированностью о российском туристском потенциале", - добавил он.

В этом году Санкт-Петербург принимает участие в выставке "Отдых Leisure" в качестве города - партнера мероприятия. На его стенде проходят презентации лучших городских проектов от туроператоров, судоходных компаний, отелей, музеев.