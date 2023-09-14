В Латвии предложили отказаться от изучения в школах русского как второго иностранного

Поправки могут обязать школы предлагать учащимся в качестве второго иностранного один из официальных языков Евросоюза, Европейской экономической зоны и языки, подпадающие под действие двусторонних соглашений

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. /ТАСС/. Поправки об отказе от изучения русского языка в школах как второго иностранного переданы на общественное обсуждение в Латвии. Об этом сообщил портал Delfi.

По его сведениям, министерство образования республики подготовило и передало на общественное обсуждение поправки к действующим нормам, предусматривающие постепенную отмену преподавания русского языка в качестве второго иностранного в основной школе.

Как поясняет портал, в настоящее время латвийские школьники с первого класса изучают английский язык в качестве первого иностранного, а к изучению второго иностранного языка приступают по окончании начальной школы. Теоретически в качестве второго иностранного языка дети могут изучать немецкий, французский и другие языки, однако на практике из-за нехватки учителей в школах чаще всего преподается русский. Сформулированные же министерством образования поправки обяжут школы с 2026/2027 учебного года предлагать учащимся в качестве второго иностранного один из официальных языков Евросоюза (немецкий, французский, испанский и другие), официальные языки государств - членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) (например норвежский) и языки, подпадающие под действие двусторонних или многосторонних межправительственных соглашений в области образования, например, украинский или иврит.

Отмечается, что министерство подготовило такие поправки по просьбе родителей "в связи со значительным ростом спроса на языки ЕС" и "снижением значимости и использования русского языка".