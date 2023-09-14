Юлия Рутберг, Павел Галич и Александр Гельман получили премии за "исправление мира"

Им вручили памятные знаки признания "Тиккун Олам" от Российского еврейского конгресса за волонтерскую деятельность и участие в Общественном совете РЕК

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Актриса Юлия Рутберг, актер Павел Галич и писатель-драматург Александр Гельман получили памятные знаки признания "Тиккун Олам" от Российского еврейского конгресса (РЕК) за волонтерскую деятельность и участие в Общественном совете РЕК, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Награждение лауреатов состоялось в ходе традиционного благотворительного приема РЕК в честь своего Общественного совета, в канун праздника Рош ха-Шана - нового 5784 года по еврейскому календарю. В этом году впервые церемония прошла не в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, а в центре столицы - в панорамном ресторане "Доктор на крыше", куда гостей вечера пригласил председатель попечительского совета и член бюро президиума РЕК, академик Григорий Ройтберг.

"Лауреаты за этот год: актриса Юлия Рутберг, актер Павел Галич, драматург Александр Гельман", - сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

Как уточнили в организации, знак признания для членов Общественного совета организации вручается уже четвертый год подряд. "Он называется "Тиккун Олам", в переводе с иврита "исправление мира" - по одной из важнейших иудейских заповедей: стремиться делать добрые дела и совершенствовать мир. Выполнен он в виде спила самого узнаваемого в нашей стране символа общественно-полезного труда - бревна", - рассказали в РЕК.

Среди лауреатов прошлых лет - Александр Асмолов, Леонид Каневский, Тамара Гвердцители, Леонид Якубович, Борис Львович и другие известные деятели культуры и искусства, научные и общественные деятели.

Собранные на благотворительном вечере средства будут направлены на проект Российского еврейского конгресса "Мадригот" ("ступеньки"). "Задача проекта в том, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, раскрыть свои коммуникативные, лидерские и предпринимательские способности", - добавили в пресс-службе.