14 сентября, 19:43

Посол Непала в России посетил выставку непальской культуры в Москве

Милан Радж Туладхар выразил надежду, что подобные культурные мероприятия позволят привлечь больше россиян в его страну

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар принял участие в торжественном открытии выставки непальской культуры "Пять цветов Великой пустоты", которая пройдет с 14 сентября по 1 ноября в Первой московской галерее восточной живописи.

"Эта выставка - своеобразный пояс, который передает искусство Непала в Россию, распространяет его среди русских друзей", - сказал дипломат, общаясь с журналистами. Он выразил надежду, что подобные культурные мероприятия позволят привлечь больше россиян в Непал.

Посла Непала поприветствовали традиционными танцами и подарили ему главный элемент экспозиции: картину "Чинтамани Локешвара", передает корреспондент ТАСС. Затем дипломат осмотрел картины мастеров, выполненные в непало-тибетском и японском стилях.

Основной темой выставки стали традиции сакрального искусства народа невари, населяющего долину Катманду в Непале. В экспозиции представлены работы четырех непальских художников первой величины: Лока Читракара, Радж Пракаш Туладхара, Самундры Ман Сингх Шресты. Организаторы мероприятия обратили внимание, что в своем творчестве эти живописцы поддерживают неварские традиции иконографии и сакральной живописи.

В экспозиции также представлены металлические скульптуры и предметы из мелкой пластики из серебра, бронзы и латуни и работы российских художников: Рудиной Валерии и Петра Горяшко. 

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