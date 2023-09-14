Более 4,5 тыс. памятников Петербурга могут попасть в зону затопления к концу века

Меры, чтобы избежать или снизить ущерб от будущих климатических рисков, предварительно, потребуют около 500 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. памятников в исторической части Санкт-Петербурга к концу века могут попасть в зону возможного затопления из-за климатических изменений. Меры, чтобы избежать или снизить ущерб от будущих климатических рисков, предварительно, потребуют около 500 млрд рублей, рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий в ходе международной конференции в Карельском научном центре РАН.

"Если <...> не будем учитывать климатические изменения <...>, то к концу XXI века практически вся историческая часть города, а это более 4,5 тысячи памятников, дворцов, сооружений - крупных реально памятников - будут подвержены этому негативному воздействию со всеми возможными последствиями", - сказал он.

Согласно представленной на конференции презентации, наводнение и затопление территории входят в число 17 основных климатических рисков, наиболее значимых для Санкт-Петербурга. Кроме того, среди рисков "весьма опасного уровня" указаны жара и ураганы. "У нас действительно <...> прошлым летом [2022 года] фиксировались <...> ветра в акватории Невской губы до 30 метров, а это уже практически ураган", - отметил Серебрицкий.

Для снижения выявленных климатических рисков разработан проект регионального плана адаптации к изменениям климата. Для проведения мероприятий, которые помогут избежать рисков или снизить их возможный экономический ущерб, может потребоваться около 500 млрд рублей.

Свой доклад Серебрицкий представил в рамках международной научно-практической конференции "Региональное сотрудничество БРИКС: вопросы рационального природопользования - экология, просвещение туризм". Одну из ее секций посвятили вопросам изменений климата и экологической безопасности в странах международного объединения.