В Донецке похоронили военного корреспондента Геннадия Дубового

Прощальная панихида состоялась в храме Ксении Петербургской

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Прощание с военным корреспондентом, членом Союза журналистов России Геннадием Дубовым, который погиб в автомобильной аварии, прошло в Донецке. Об этом сообщила ТАСС депутат Народного совета ДНР, вдова Дубового Елена Шишкина.

Дубовой погиб в аварии в центре Донецка, которая произошла 11 сентября. Прощальная панихида состоялась в четверг в храме Ксении Петербургской. Похоронен он на Алее Славы. Его память пришли почтить журналисты и боевые товарищи.

"Сегодня состоялось прощание с легендарным военкором Геннадием Дубовым. <...> Он и словом, и делом защищал интересы России: у него в одной руке был автомат, а в другой - камера. Несмотря на то, что он родился на территории Украины, он всегда был русским в душе <...> ", - сказала Шишкина.

Она уточнила, что ее муж был неоднократно награжден за мужество и заслуги. Дубовой занимал пост главного редактора первой газеты ДНР "Голос Республики", которая издавалась с 2014 года. Также он участвовал в боях за освобождение республики, с началом СВО - за освобождение Мариуполя.

"Если вы посмотрите его хронику, то увидите, что он шел впереди штурмовых бригад при освобождении Донецкой Народной Республики, чтобы это осталось для истории. У него остался след в литературе и искусстве, он гениальный философ", - отметила собеседница агентства.