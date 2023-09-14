Пляжи Санкт-Петербурга благоустроят с упором на защиту от размыва берегов

Решать такие вопросы будут совместно со специалистами Всероссийского геологического института и Главной геофизической обсерватории имени Воейкова

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Пляжи Санкт-Петербурга благоустроят с учетом рекомендаций геологов и климатологов, чтобы защитить от размыва берегов. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию и охране окружающей среды города Иван Серебрицкий в ходе международной конференции в Карельском научном центре РАН.

"На следующий год будет проведена работа по благоустройству основных пляжей, <...> но работы будут проводиться с учетом требований и мнения специалистов - геологов, климатологов", - сказал он.

По словам Серебрицкого, у города есть опыт, когда из-за неправильной установки стихия уничтожала пляжные раздевалки, а некоторые конструкции ускоряли размыв берега и смыв песка. Решать такие вопросы будут совместно со специалистами Всероссийского геологического института и Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Серебрицкий добавил, что городские власти не могут вести работы на территории Финского залива, поэтому вопрос создания защитных сооружений в море нужно решать вместе с федеральными властями. "Мы надеемся, что найдем выход. Тогда город на берегу будет проводить работы по созданию необходимой инфраструктуры и мероприятий, которые будут содействовать уменьшений негативного воздействия климата. А со стороны федералов можно будет в море построить необходимые защитные сооружения, которые приостановят размытие берегов", - считает он.

Свой доклад Серебрицкий представил в рамках международной научно-практической конференции "Региональное сотрудничество БРИКС: вопросы рационального природопользования - экология, просвещение, туризм". Она проходит 14 и 15 сентября на территории Карелии. Эксперты и ученые обсуждают уже существующие проекты и говорят о направлениях для совместных региональных проектов в сфере природопользования, экологической безопасности и туризма.