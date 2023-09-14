14 сентября, 20:13
Военная операция на Украине

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области решили эвакуировать семьи с детьми

Глава региональной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что теперь комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 мск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти подконтрольных Киеву районов Херсонской области решили эвакуировать семьи с детьми из некоторых населенных пунктов. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.

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В Telegram-канале он сообщил, что "на совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов", находящихся в зоне досягаемости для обстрелов.

Прокудин также проинформировал, что теперь комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 мск. 

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