В подконтрольных Киеву районах Херсонской области решили эвакуировать семьи с детьми

Глава региональной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что теперь комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 мск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти подконтрольных Киеву районов Херсонской области решили эвакуировать семьи с детьми из некоторых населенных пунктов. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.

В Telegram-канале он сообщил, что "на совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов", находящихся в зоне досягаемости для обстрелов.

Прокудин также проинформировал, что теперь комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 мск.