Жителей ДНР, Херсонщины и Запорожья предупредили о проблемах со связью в ночь на пятницу

И. о. министра связи Донецкой Народной Республики Денис Курашов отметил, что возможны отсутствие регистрации в сети, деградация сервисов мобильного интернета, голосовых вызовов и СМС

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Республиканский оператор сотовой связи (работает под брендом "Феникс") в ночь на пятницу проведет модернизацию оборудования, из-за этого могут наблюдаться перебои со связью в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил в Telegram-канале и. о. министра связи республики Денис Курашов.

"Сегодня ночью с 23:00 до 05:00 планируется проведение работ по модернизации ядра сети Республиканского оператора связи. Это ускорит процесс перевода всей абонентской базы на международный код +7. Однако вследствие проведения этих работ у части абонентов в зоне покрытия сети в ДНР, Запорожской и Херсонской областях могут наблюдаться временные трудности в пользовании сервисами мобильной связи", - написал Курашов.

Он уточнил, что среди возможных проблем со связью будут отсутствие регистрации в сети, деградация сервисов мобильного интернета, голосовых вызовов и СМС.

Мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как республика вышла из-под контроля Киева. В 2022 году оператор начал работать в других новых регионах России.