В Целинном районе Калмыкии сняли карантин по АЧС

Ограничительные мероприятия действовали на территории района с 4 августа

ЭЛИСТА, 15 сентября. /ТАСС/. Карантин, введенный в начале августа на двух территориях в Целинном районе Калмыкии в связи с обнаружением павших домашних животных, зараженных вирусом африканской чумы свиней, снят. Об этом сообщила пресс-служба Управления ветеринарии республики.

"Распоряжением главы Калмыкии Бату Хасикова отменены ограничительные мероприятия (карантины) по АЧС на двух территориях в степной местности в окрестностях села Троицкое", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что карантин на территории Целинного района был введен 4 августа в связи с выявлением инфицированных вирусом АЧС биологических отходов на территории, расположенной в 1 430 м от крайнего жилого дома села Троицкое Целинного района и на территории, расположенной в 405 м на северо-запад от скотомогильника села Троицкое.

Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней, зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.