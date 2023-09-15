В Марокко предоставят прямую финансовую помощь лишившимся домов из-за землетрясения

Государство намерено выделить каждому пострадавшему домохозяйству чрезвычайную помощь в размере около $2,9 тыс.

МАРРАКЕШ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Марокко в рамках реализации программы по переселению людей, оставшихся без жилья в результате разрушительного землетрясения 8 сентября, предоставят прямую финансовую помощь пострадавшим. Об этом говорится в коммюнике дворца, опубликованном по итогам рабочего совещания, прошедшего в четверг в Рабате при участии короля Мухаммеда VI и некоторых членов правительства.

Межминистерская комиссия подготовила и представила монарху программу переселения, которая касается примерно 50 тыс. полностью или частично разрушенных единиц жилья в пяти пострадавших провинциях.

В соответствии с этой программой предстоит временное переселение людей из районов, где случилось землетрясение, в места, где они смогут укрыться от холода и осадков. Кроме того, государство предоставит каждому пострадавшему домохозяйству чрезвычайную помощь в размере 30 тыс. дирхамов (около $2,9 тыс.).

Программа также предусматривает немедленные меры по восстановлению жилья, которые будут реализованы после экспертиз и подготовки площадок. С этой целью запланировано предоставление прямой финансовой помощи в размере 140 тыс. дирхамов (почти $13,8 тыс.) для владельцев полностью разрушенных домов и 80 тыс. дирхамов (около $7,8 тыс.) для покрытия восстановительных работ в частично разрушенных домах.