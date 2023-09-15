В РФ 51% опрошенных компаний хотят участвовать в программе распределения выпускников вузов

Как указано в исследовании Superjob, 20% организаций выступили против этой идеи, поскольку хотели бы нанимать людей с опытом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Каждая вторая российская компания готова участвовать в программе распределения выпускников вузов в случае возвращения к этой системе. Региональные компании чаще сообщают о желании участвовать в программе, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Каждая вторая компания (51%) хотела бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, если власти примут решение вернуться к этой системе. Судя по комментариям, чаще всего работодатели рассчитывают привлечь таким образом молодых инженеров различных специальностей", - говорится в результатах опроса.

При этом каждая пятая компания (20%) не хочет участвовать в программе распределения выпускников, аргументируя это тем, что им нужны люди с опытом.

Аналитики выяснили, что о готовности вернуться к системе распределения выпускников чаще всего говорят в сфере здравоохранения (57%) и производства (56%). О желании участвовать в программе также чаще сообщают региональные компании (59%), чем московские (45%) и петербургские (44%).

Согласно итогам исследования, 12% организаций уже сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Таких работодателей больше в регионах (17% против 9% в Москве и 7% в Санкт-Петербурге). Кроме того, компаний, уже сотрудничающих с вузами, больше среди организаций с численностью свыше 1 000 человек (37%), а также в IT (27%) и образовательной отрасли (22%).

В опросе приняли участие представители 720 организаций из всех округов страны.