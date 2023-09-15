Он освятит Морской собор

ТАСС, 15 сентября. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Камчатку. Во время рабочего визита он совершит чин великого освящения Камчатского морского собора, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Камчатский край с рабочим визитом сегодня, 15 сентября, прибыл Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рамках рабочей поездки патриарха запланирован ряд мероприятий. В частности, 17 сентября Святейший патриарх Московский и всея Руси совершит чин великого освящения Камчатского морского собора и божественную литургию", - говорится в сообщении.

В регионе будет организована трансляция литургии в YouTube-каналах и в социальных сетях правительства региона, а также на региональных телеканалах и информационных ресурсах.

В субботу запланировано малое освящение гарнизонного храма святого апостола Андрея Первозванного в Вилючинске, затем патриарх посетит пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота РФ. Далее ожидается освящение закладного камня в основание храма святого благоверного князя Димитрия Донского на территории военной части в Петропавловске-Камчатском.

В воскресенье утром состоится чин великого освящения Камчатского морского собора и божественная литургия. Затем запланировано посещение Троицкого кафедрального собора.