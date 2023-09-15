Якутия поставила свыше 50 квадроциклов в зону СВО

Глава республики Айсен Николаев заявил, что в регионе также производят печи длительного горения и одежду с теплоизоляционными свойствами, недоступную для тепловизоров

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Якутия поставила в зону специальной военной операции более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Запланированы еще поставки, сообщил в интервью ТАСС глава Якутии Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наши квадроциклы "Сокол" <…> блестяще себя зарекомендовали. Мы уже поставили свыше 50 единиц нашим ребятам, еще запланированы поставки", - сказал Николаев.

Кроме того, он добавил, что в регионе производят печи длительного горения, адаптированные к потребностям военнослужащих в зоне СВО, а также одежду с теплоизоляционными свойствами, недоступную для тепловизоров. "У нас очень хорошие отзывы и по различным другим видам обмундирования, которые нужны нашим солдатам. Самое главное - это не новые разработки, это то, что давно используется и имеет хорошие отзывы. Бойцы просят, чтобы мы еще больше поставляли на линии СВО эту технику и обмундирование", - добавил глава региона.

Квадроциклы приспособлены к езде в различных дорожных условиях, преимущественно по грунтовым дорогам и местности на грунтах со слабой несущей поверхностью, в том числе по снежной целине, песку, оттаявшей тундре и болотам. Они могут преодолевать и небольшие водные преграды.