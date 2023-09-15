Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Кононенко с миссией на МКС

Председатель Народного совета Туркмении отметил, что благодаря изучению космоса появляются новые разработки, "облегчающие жизнь людей и способствующие промышленному прогрессу"

АШХАБАД, 15 сентября. /ТАСС/. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил благодарность Герою Туркмении и РФ, командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко, а также всем людям, связавшим свою жизнь с космонавтикой, за самоотверженный труд, от которого зависит развитие всего человечества. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Именно благодаря изучению космоса в нашей жизни появляются новые разработки, облегчающие жизнь людей и способствующие промышленному прогрессу. Для многих людей представляет большой интерес научно-исследовательская деятельность космонавта. Я с чувством гордости, как соотечественник, воспринял весть о вашей планируемой новой экспедиции в космос на Международную космическую станцию в качестве специального корреспондента ТАСС. Убежден, что результаты вашей работы будут важным информационным ресурсом для многомиллионной читательской аудитории в познании космоса", - приводит газета слова Бердымухамедова.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

Кононенко родился 21 июня 1964 года в Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). На его счету четыре полета в космос, в общей сложности Кононенко налетал 736 дней 18 часов 44 минуты, что является рекордом по суммарному пребыванию на МКС. Совершил пять выходов в открытый космос (общее время - 32 часа 13 минут). Он вновь готовится к полету на Международную космическую станцию в сентябре 2023 года.