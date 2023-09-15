Пункт пропуска Покровка между Хабаровским краем и КНР возобновляет работу после паводка

Работа в пункте пропуска была временно приостановлена 24 августа

ТАСС, 15 сентября. Пограничный пункт пропуска Покровка в Хабаровском крае на границе с Китаем возобновит работу с 16 сентября, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям. Работа возобновляется после затопления пункта пропуска на китайской стороне, которое произошло в конце августа.

"С 16 сентября 2023 года возобновляется работа грузопассажирского сообщения через пункт пропуска Покровка в Бикинском районе. Специалисты межрайонного отдела по Хабаровскому краю управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям готовы приступить к проведению пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля", - говорится в сообщении.

Работа в пункте пропуска была временно приостановлена 24 августа 2023 года в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури и подтоплением сопредельного пункта пропуска "Жаохэ".

В сентябре на Амуре в Хабаровском крае будет сохраняться средняя водность. На левобережье краевой столицы в первые осенние дни подтопило 31 приусадебный участок, 49 дач и 5 внутрипоселковых автодорог на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, в Хабаровском районе в селе Корсаково-2. Это произошло после того, как уровень воды в Амуре превысил 4 метра.