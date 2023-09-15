В школах Иркутской области в 2023 году создали более 60 новых центров "Точка роста"

Как сообщили в региональном правительстве, всего в Приангарье работают 459 центров

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Более 60 новых центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" появились в школах Иркутской области в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона. Теперь они есть в 459 школах Приангарья, или почти в каждой второй школе.

"Открытие новых центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" проходит в сентябре в школах Иркутской области. В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в 2023 году создано еще 66 таких центров в общеобразовательных организациях 25 муниципалитетов региона. Всего их в Приангарье 459", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, "Точки роста" в этом году открыты в новых школах, а также в учебных заведениях, где прошел капитальный ремонт. Среди них как большие школы в крупных городах, так и малокомплектные в сельской местности.

Кабинеты, в которых созданы "Точки роста", оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, оно приобретено за счет федерального проекта "Современная школа".

Центры "Точка роста" создают в российских школах по нацпроекту "Образование" для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, для популяризации среди школьников и их родителей востребованных инженерных и технических специальностей.