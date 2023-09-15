В Хайкоу иностранцам начали выдавать разрешение на работу и визу в один день

Документы теперь одновременно можно получить в Окне комплексного обслуживания иностранцев

ХАЙКОУ /Китай/, 15 сентября. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань Хайкоу стал первым городом в КНР, где иностранцам начали выдавать разрешение на работу и вид на жительство в один и тот же день. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Документы теперь одновременно можно получить в Окне комплексного обслуживания иностранцев, которое было создано в 2020 году. Эта структура объединила в одном месте Управление по делам иностранных специалистов Хайкоу и Иммиграционное управление города, что позволило сократить время оформления документов с 28 до 7 рабочих дней.

Ранее иностранным специалистам приходилось подавать заявление на получение разрешения на работу, а затем заявление на вид на жительство. Эти документы оформлялись отдельно, что занимало довольно много времени. Согласно новым правилам, оба заявления подаются синхронно, а для получения документов теперь необходимо только один раз посетить Окно комплексного обслуживания иностранцев.

В последние годы Управление по делам иностранных специалистов Хайкоу и Иммиграционное управление города разработали меры, направленные на упрощение процесса подачи заявлений на получение разрешения на работу и вида на жительство. Была создана сеть обслуживания иностранных специалистов с семью центрами, которые расположены как в самом городе, так и в прилегающих районах. Более простой процесс подачи заявок на получение документов способствует привлечению большего числа иностранных талантов. В первой половине 2023 года 109 компаний в Хайкоу приступили к найму иностранных работников из 59 стран и регионов мира, включая Россию, США и Канаду. Всего было выдано 432 разрешения на работу, что на 21,69% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.