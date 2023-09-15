Приморье в 2024 году планирует принять до 4 млн туристов

Как сообщил руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский, виден прирост турпотока из Подмосковья, Поволжья, Сибири, Ленинградской и Свердловской областей

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Приморский край в следующем году ожидает прибытия в регион до 4 млн туристов. Об этом ТАСС сообщил руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский, подводя итоги работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Исходя из той динамики, которую мы наблюдаем, плановых показателей (на 2023 год - 3,5 млн туристов) мы достигнем. <…> Есть надежда, что в следующем году приблизимся к 4 млн. Это если не будет каких-либо потрясений и катаклизмов", - сказал Крепский.

Он добавил, что в этом году в Приморье побывали гости практически из всех регионов России, но традиционно больше всего туристов приезжают из соседних регионов. "Виден прирост турпотока из Подмосковья и Ленинградской области, увеличилось число гостей из Сибири и Свердловской области. Стали приезжать туристы из Кавминвод, Сочи, Краснодарского края. Есть даже туристы с Поволжья", - обозначил руководитель агентства.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.