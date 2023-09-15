В Бангладеш число погибших из-за лихорадки денге за год приближается к 800

По состоянию на вечер 14 сентября Главного управления службы здравоохранения страны, общее число случаев заболевания с января достигло 157 тыс., что является абсолютным рекордом для этого государства

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. Число смертельных исходов заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 778 человек. Это следует из данных Главного управления службы здравоохранения страны.

За сутки с вечера со среды на вечер четверга погибли 11 человек, были госпитализированы 2,6 тыс. новых пациентов.

По состоянию на вечер четверга, общее число случаев денге с января достигло 157 тыс., что является абсолютным рекордом для страны. Предыдущий максимальный показатель заболеваемости от 2019 года (101 тыс. подтвержденных случаев) был обновлен еще 20 августа.

Аналогичным образом в ходе этой вспышки денге регулярно обновляется рекордный показатель по летальным исходам. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в прошлом году - тогда погибли 281 человек. Уже в начале августа число погибших от лихорадки за этот год превысило 300 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила, что вспышка лихорадки денге в Бангладеш стала "самой серьезной" за всю историю наблюдений.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах организации. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.