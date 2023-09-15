15 сентября, 04:31

В Омской области организуют целевой набор для обучения сельских медиков и учителей

По данным регионального министерства образования, в области не хватает 546 учителей, из них 339 - в сельских районах

ОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области приняли решение для снижения дефицита учителей и медиков на селе оплачивать обучение в профильных вузах абитуриентам, которые готовы продолжить работы в сельских районах. Об этом сообщил в интервью ТАСС избранный губернатор региона Виталий Хоценко.

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"Что касается сел, то мы организовываем региональный целевой набор. Будем сопровождать всех ребят, кто хочет учиться на бюджете и готов после этого продолжить работу в районах, финансировать их обучение из областного бюджета в медицинском и педагогическом университетах, то есть по особо востребованным профессиям", - сказал Хоценко.

По его словам, проблема оттока кадров актуальна не только для районов, но и для самого Омска. "К сожалению, мы продолжаем терять людей. И здесь нужна большая целевая программа, над которой мы уже работаем. Она должна быть связана в том числе с мотивацией молодых людей остаться учиться после школы в наших вузах", - сказал губернатор. Он добавил, что те выпускники, которые набрали большой бал по ЕГЭ и поступили в омские университеты, получат стимулирующие выплаты.

В министерстве образования Омской области ТАСС рассказали, что в Омской области не хватает 546 учителей, из них 339 - в сельских районах. В регионе действует программа "Земский учитель", по которой было отобрано 10 человек из разных регионов страны. Они получат в сентябре компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. 

Теги:
РоссияОмская областьХоценко, Виталий Павлович
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