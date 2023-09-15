Премьер Таиланда выступил за запрет на употребление каннабиса в рекреационных целях

Как заявил Сеттха Тхависин, правительство страны поддерживает использование марихуаны исключительно в медицинских целях

БАНГКОК, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин выступил за введение запрета на употребление каннабиса в рекреационных целях. Об этом он заявил журналистам, подчеркнув, что возглавляемое им правительство поддерживает использование марихуаны только в медицинских целях.

"Политика в отношении марихуаны будет касаться ее использования в медицинских целях. Что же касается употребления в рекреационных целях, то я с этим не согласен", - приводит его слова газета Bangkok Post.

Согласно прогнозам, в ближайшие несколько лет объем производства марихуаны в Таиланде достигнет $1,2 млрд, а после ее легализации в 2022 году в стране появляются тысячи предприятий, которые занимаются выращиванием разновидности конопли с содержанием каннабиоидов.

В 2018 году Таиланд легализовал марихуану для использования в медицинских целях. Выращивание конопли для личного использования стало законным в июне 2022 года. Тем не менее курение марихуаны в общественных местах в Таиланде запрещено. Нарушителям закона может грозить штраф до 25 тыс. батов ($700), а также тюремное заключение на срок до трех месяцев.