В Приморье площадь пострадавших от паводка сельхозземель выросла до 40 тыс. га

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, пострадали посевы сои, овощи, ранние зерновые культуры и кукуруза

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Общая площадь сельскохозяйственных земель в Приморье, пострадавших от августовского паводка, выросла до 40 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Муниципальные комиссии уточняют ущерб в пострадавших от наводнения районах Приморского края. Из-за сильных дождей и тайфунов в регионе погибло около 40 тыс. га сельских угодий. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в основном по краю пострадали посевы сои, частично - овощи в Уссурийском городском и Октябрьском муниципальном округах, ранние зерновые культуры и кукуруза", - говорится в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, которые приводятся в сообщении, в связи с подтоплением Дальнереченского городского округа площадь гибели сельскохозяйственных культур после тайфуна "Ханун" увеличилась на 5 тыс. га. На сегодняшний день ущерб сельскому хозяйству составляет 900 млн рублей. Муниципальные комиссии продолжают работу в пострадавших от наводнения районах края, чтобы компенсировать потери урожая.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 10 млрд рублей.