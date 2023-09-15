КНР внесет оспу обезьян в класс инфекций, куда относят СПИД и коронавирус

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая сообщает, что компетентные госорганы страны окажут активное противодействие распространению этого заболевания

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Китайские власти с 20 сентября причислят оспу обезьян к инфекционному классу В (предусматривает меры строгого контроля), к которому в стране относят СПИД и коронавирус нового типа. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, компетентные госорганы Китая окажут активное противодействие распространению заболевания. Помимо своевременного оповещения о рисках заражения, планируется предоставлять оперативную медицинскую помощь инфицированным, повышать осведомленность населения путем распространения необходимой и полезной информации.

Госкомитет напоминает, что впервые оспа обезьян была завезена в КНР из-за границы в сентябре прошлого года. С июня в стране появились первые местные инфицированные. За все время медики выявили случаи заражения в более чем 20 из 31 административно-территориальной единицы материкового Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Симптомы включают лихорадку, головную, мышечную и спинную боль, усталость, могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.