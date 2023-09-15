В Манипуре за четыре месяца в межэтнических столкновениях погибли 175 человек

Более 1 тыс. пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 175 человек за четыре месяца стали жертвами межэтнических столкновений в индийском штате Манипур, еще 32 пропали без вести, более 1 тыс. пострадали. Об этом сообщил генеральный инспектор полиции штата Иммануэль Муива.

Ранее сообщалось о более 160 погибших.

"На сегодняшний день известно о 175 погибших, 1 108 раненых, 32 пропавших без вести и более 5 тыс. случаев поджогов зданий", - приводит агентство PTI слова Муива. По его данным, в ходе столкновений в штате были разграблены и частично разрушены почти 390 религиозных зданий, в том числе 254 церкви и 132 храма. Кроме того, стражи порядка конфисковали почти 1,5 тыс. единиц стрелкового оружия, украденного мародерами, и порядка 15 тыс. различных боеприпасов.

Напряженность вызвало требование мигрантов из племени мейтей получить в Манипуре статус зарегистрированной касты, который дает ряд привилегий. Это вызвало протест со стороны племени куки, составляющего 56% населения штата и расценившего такое требование посягательством на свои права. В начале мая организации куки провели в знак протеста марш, после которого вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен. Волнения вошли в наиболее активную фазу в мае, с тех пор вооруженные группировки противоборствующих племен периодически устраивают перестрелки.