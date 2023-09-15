В Курганской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По данным регионального гидрометцентра, в области установилась переменная облачность

ТАСС, 15 сентября. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, ожидаются в Курганской области до 19 сентября. Об этом сообщили в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 16:00 (14:00 мск) 19 сентября 2023 года на территории города Кургана и по отдельным предприятиям Курганской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ I-й степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в Курганской области установилась переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем может достигнуть плюс 23 градусов.