Собянин сообщил, что в Москве благоустроят территории у 10 станций БКЛ

В частности, у станции "Сокольники" завершается устройство спортивного кластера со скейт-парком и памп-треком

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Работы по благоустройству ведутся вблизи 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы. Рабочие обновляют тротуары, освещение и остановки, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ. Открытие новой линии - это всегда увеличение нагрузки на ближайшую инфраструктуру. Людей становится больше, приходится перестраивать пешеходные и транспортные маршруты. Стараемся организовать это в сжатые сроки и с максимальным комфортом для жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на территории у станций "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон" сделали удобные пешеходные маршруты от жилых домов. А на набережной Нагатинского затона вдоль Коломенской улицы организовали прогулочный экомаршрут у воды с шезлонгами, скамейками, детской площадкой и зоной для воркаута. На Коломенской улице проложили велодорожку.

В работе также находятся участки около "Аминьевской", "Марьиной Рощи", "Зюзино", "Новаторской", "Воронцовской", "Проспекта Вернадского" и "Текстильщиков". "Обновили тротуары, проезжую часть, освещение. Там, где ходит городской транспорт, установили новые остановки и информационные пилоны. Скоро разобьем цветники и газон, высадим деревья и кустарники", - добавил Собянин.

По его словам, у станции "Сокольники" на улице Гастелло завершается устройство спортивного кластера со скейт-парком и памп-треком. Полностью благоустроить территорию вокруг спортивного кластера на улицах Матросская Тишина и 5-й Сокольнической планируется в 2024 году.

Мэр отметил, что также ведутся работы по благоустройству у 11 станций МЦД, 9 станций метро и 4 городских вокзалов.